«Какие же красотки». Влада Седан с дочерью прогулялась по Лондону — фото

17 сентября, 19:47
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Влада Седан и ее дочь Ева (Фото:Влада Седан via Instagram)

Влада Седан и ее дочь Ева (Фото:Влада Седан via Instagram)

Жена полузащитника сборной Украины по футболу Александра Зинченко Влада Седан с дочерью Евой прогулялась по Лондону.

Избранница 25-летнего хавбека поделилась фото из столицы Великобритании в Instagram.

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На кадрах Влада и Ева позировали перед камерой на возвышенности на фоне городских построек.

Видео дня

Одна из пользовательниц соцсети в комментарии к снимкам метко подметила: «Какие же красотки».

Ранее Седан в День независимости поделилась фото с дочерью в шикарных платьях-вышиванках.

Перед этим Влада трогательно поздравила Еву с ее первым днем рождения.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Лондон Александр Зинченко Фото Влада Седан

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