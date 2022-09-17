«Какие же красотки». Влада Седан с дочерью прогулялась по Лондону — фото
Влада Седан и ее дочь Ева (Фото:Влада Седан via Instagram)
Жена полузащитника сборной Украины по футболу Александра Зинченко Влада Седан с дочерью Евой прогулялась по Лондону.
Избранница 25-летнего хавбека поделилась фото из столицы Великобритании в Instagram.
На кадрах Влада и Ева позировали перед камерой на возвышенности на фоне городских построек.
Одна из пользовательниц соцсети в комментарии к снимкам метко подметила: «Какие же красотки».
Ранее Седан в День независимости поделилась фото с дочерью в шикарных платьях-вышиванках.
Перед этим Влада трогательно поздравила Еву с ее первым днем рождения.
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