«Непревзойденная». Влада Седан посетила матч Арсенала в необычном платье — фото 2 сентября, 12:24 Влада Седан (Фото:Влада Седан via Instagram)

Жена полузащитника сборной Украины и лондонского Арсенала Александра Зинченко Влада Седан посетила матч клуба своего мужа в необычном платье.

Избранница 25-летнего футболиста поделилась в Instagram фото после игры чемпионата Англии, в которой "канониры" одержали победу над Астон Виллой.

На снимке Влада предстала на трибуне в коротком платье, которое было сделано в виде игровой формы Арсенала.

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«Удивительная атмосфера на стадионе Эмирейтс. Плюс три, и мы идем дальше! Спокойной ночи «канониры», — написала Седан в комментарии к кадру.

«Непревзойденная», — отреагировала на фото одна из пользовательниц соцсети.

Ранее Седан в День независимости поделилась фото с дочерью Евой в шикарных платьях-вышиванках.

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