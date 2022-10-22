В день своего 27-летия. Влада Седан в шикарном платье загадала желание о падении и капитуляции России — фото 22 октября, 12:57 День рождения Влада отпраздновала накануне (Фото:Влада Седан via Instagram)

Жена футболиста сборной Украины Александра Зинченко Влада Седан поделилась фото в шикарном платье в день своего 27-летия.



Избранница 25-летнего полузащитника опубликовала снимок в Instagram. В кадре Влада появилась в черном платье с открытыми плечами.

В комментарии к фото Седан поблагодарила всех за поздравление и написала: «День, когда я буду загадывать желания и ни одно из них не будет о чем-то материальном. Я никогда не думала, что в 27 лет буду мечтать о мирном небе. Я никогда не могла представить, что, живя в Лондоне, буду мечтать о возможности сесть в самолет и прилететь домой, в любимый Киев.

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Я никогда не могла подумать, что на день рождения я буду загадывать падение и капитуляцию какого-нибудь государства. Все мои предыдущие мечты и желания на дне рождения сбывались. У меня — любимый мужчина, сладкая дочь, любимая работа и самое главное — мои близкие здоровые. Поэтому я верю, что исполнятся и мои новые желания".

Сообщалось, что Седан прогулялась по одному из самых дорогих районов мира с Зинченко и дочерью.

Ранее в День независимости Влада поделилась фото с дочерью в шикарных платьях-вышиванках.