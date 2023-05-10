Прощальный матч. Звезда Челси и экс-капитан Хорватии проведут Селезнева на пенсию 10 мая, 14:59 Фото с матча (Фото:ФК Минай via Instagram)

Украинский нападающий Евгений Селезнев, сообщивший о завершении карьеры, определился с датой прощального матча, сообщает Будинок 42.

Матч пройдет 6 июня на стадионе Авангард в Ужгороде. Ориентировочный список приглашенных футболистов пока не разглашается, но известны имена некоторых фигурирующих в нем футбольных персон.

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Речь о звезде Челси Михаиле Мудрике, форварде Днепра-1 Артеме Довбике, тренере молодежной сборной Украины Руслане Ротане, экс-капитане сборной Хорватии Дарио Срне, бывшем тренере киевского Динамо Александре Хацкевиче, легендарном форварде Динамо Олеге Протасове.



К тому же матч будет благотворительным. Евгений нацелен собрать средства на машины для бригад, работающих на разных направлениях.

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