«Кого вы б**ть защищаете и от кого?». Скандальный украинский футболист назвал ошибкой свой переход в российский клуб 20 марта, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Евгений Селезнев (Фото:ФК Минай)

Нападающий Миная Евгений Селезнев назвал ошибкой свое решение в 2016 году перейти из Днепра в российскую Кубань.

В интервью FanDay Селезнев заявил, что не все россияне поддерживают войну в Украине, однако есть такие, которые не понимают, что происходит, и считают, что они пришли «защищать» украинцев.

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"Это была моя большая ошибка, что я работал в России. Е**ть оккупантов в рот! Для меня есть разница между россиянами и теми, кто напал. Не все в России это поддерживают. Здесь дело не в том русский ли ты. Ты или человек и мыслишь правильно или нет.

Общался с некоторыми россиянами, они не понимают, что у нас происходит и не верят в это. Говорят, что пришли нас защищать и во всем виновата Америка. Кого вы б**ть защищаете и от кого? Вы бомбите наши дома! Я не просил, чтобы меня защищали. Вы что с ума сошли, здесь люди гибнут.

Они говорят, что у нас есть фашисты. Какой я фашист? У меня прадед трижды в танке горел, орденоносец. Он что фашист? Я к фашизму отношусь очень негативно, но какие мы фашисты? Что у них в головах?

Я не понимаю, когда они говорят, что мы братья, а потом идут убивать нас. Хрену вы «братья»! Если вы называете нас братьями, то знайте – брат брата не убивает. Сейчас меня интересует только одно – когда отсюда уйдут эти животные. Здесь им не зоопарк, а Украина", - сказал Селезнев.

Ранее сообщалось, что украинский защитник Ярослав Ракицкий на фоне военного вторжения России в Украину расторг контракт с санкт-петербургским Зенитом.



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