«Понял, что натворил — с****лся»: Экс-звезда сборной Украины высказался о своей игре в России 14 июня, 19:04 Евгений Селезнев (Фото:instagram.com/e_seleznev)

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев поделился воспоминаниями о своем переходе в Кубань (Россия) зимой 2016 года.

Украинский футболист заявил, что считает это своей ошибкой.

«Свои ошибки я признаю. И уже извинился за это. Я был там два месяца. Кто лояльно к этому относился, кто хуже. Это моя ошибка, я за нее отвечаю. Как только я понял, что натворил, сразу оттуда с****лся».

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Селезнев заявил, что украинцы кардинально отличаются от представителей страны-агрессора.

«Я понял, что там не моя страна, мы — разные люди. Я думал, что, возможно, была какая-то ошибка между странами, но я увидел, что мы действительно разные с ними. Никакого процента схожести с ними нет. Кроме языка. Мы на уровне ДНК разные», — сказал Селезнев в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

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