«Я все потерял». Селезнев рассказал о предложении за деньги вернуться в Донецк после начала полномасштабной войны
Евгений Селезнев (Фото: Евгений Селезнев/Instagram)
Бывший нападающий Днепра, Шахтера и сборной Украины Евгений Селезнев поделился личной историей, которая произошла в начале полномасштабного вторжения России.
В подкасте на YouTube-канале Дениса Бойко футболист рассказал, что ему поступило предложение вернуться в Донецк, однако он категорически отказался, несмотря на материальную выгоду.
«Все. Все потерял. Много говорить нет желания, но мне предлагали вернуться в начале полномасштабной [войны] в Донецк. Я не хочу говорить к кому, к чему. Предлагали деньги.
На что они получили ответ, что я предателем никогда не был. Я родился в Украине. Даже если я не очень разговариваю на украинском, я остаюсь украинцем", — сказал Селезнев.
