«Я все потерял». Селезнев рассказал о предложении за деньги вернуться в Донецк после начала полномасштабной войны

В подкасте на YouTube-канале Дениса Бойко футболист рассказал, что ему поступило предложение вернуться в Донецк, однако он категорически отказался, несмотря на материальную выгоду.

«Все. Все потерял. Много говорить нет желания, но мне предлагали вернуться в начале полномасштабной [войны] в Донецк. Я не хочу говорить к кому, к чему. Предлагали деньги.

На что они получили ответ, что я предателем никогда не был. Я родился в Украине. Даже если я не очень разговариваю на украинском, я остаюсь украинцем", — сказал Селезнев.

