«Работаю как Евгений Селезнев». Экс-форвард сборной Украины оставил в тайне свою должность в клубе УПЛ

17 сентября, 18:41
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Евгений Селезнев (Фото:Евгений Селезнев via Instagram)

Евгений Селезнев (Фото:Евгений Селезнев via Instagram)

Экс-футболист Евгений Селезнев, который после завершения прошлого сезона завершил карьеру игрока, лаконично ответил о своей работе в Днепре-1.

Об этом сообщает Telegtam-канал BuckarooBanzai.

Отвечая на вопрос о должности в Днепре-1, Селезнев опроверг, что он является спортивным директором, но не стал раскрывать детали.

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«Я не работаю как спортивный директор, я работаю в Днепре-1 как Евгений Селезнев», — коротко ответил экс-футболист.

Селезнев провел значительную часть карьеры в Днепре, за который сыграл 189 матчей и забил 87 голов.

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Ранее сообщалось, что Селезнев посвятил прощальный матч украинским воинам.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Евгений Селезнев СК Днепр-1

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