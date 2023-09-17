«Работаю как Евгений Селезнев». Экс-форвард сборной Украины оставил в тайне свою должность в клубе УПЛ 17 сентября, 18:41 Евгений Селезнев (Фото:Евгений Селезнев via Instagram)

Экс-футболист Евгений Селезнев, который после завершения прошлого сезона завершил карьеру игрока, лаконично ответил о своей работе в Днепре-1.

Об этом сообщает Telegtam-канал BuckarooBanzai.

Отвечая на вопрос о должности в Днепре-1, Селезнев опроверг, что он является спортивным директором, но не стал раскрывать детали.



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«Я не работаю как спортивный директор, я работаю в Днепре-1 как Евгений Селезнев», — коротко ответил экс-футболист.

Селезнев провел значительную часть карьеры в Днепре, за который сыграл 189 матчей и забил 87 голов.

Ранее сообщалось, что Селезнев посвятил прощальный матч украинским воинам.