«Це було незабутьній цас». Легенда украинского футбола поделился странным сообщением — фото 13 ноября, 22:54 Селезнев занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины (Фото:Евгений Селезнев via Instagram)

Легенда украинского футбола Евгений Селезнев поделился странным сообщением в сторис Instagram.



37-летний нападающий Миная опубликовал фото времен его выступлений за Днепр.

На снимке, вероятно сам Селезнев, стоял спиной к камере, а лицом к болельщикам на трибуне.

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Странной оказалась подпись футболистка к этому кадру: «Це було незабутьній цас».

Фото: Евгений Селезнев via Instagram

Селезнев занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины. На его счету 117 голов — это на семь меньше, чем у рекордсмена Максима Шацких.

Ранее Селезнев пообещал завершить карьеру, если Минай вылетит из украинской Премьер-лиги.