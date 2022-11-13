«Це було незабутьній цас». Легенда украинского футбола поделился странным сообщением — фото

13 ноября, 22:54
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Селезнев занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины (Фото:Евгений Селезнев via Instagram)

Селезнев занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины (Фото:Евгений Селезнев via Instagram)

Легенда украинского футбола Евгений Селезнев поделился странным сообщением в сторис Instagram.

37-летний нападающий Миная опубликовал фото времен его выступлений за Днепр.

На снимке, вероятно сам Селезнев, стоял спиной к камере, а лицом к болельщикам на трибуне.

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Странной оказалась подпись футболистка к этому кадру: «Це було незабутьній цас».

Евгений Селезнев via Instagram
Фото: Евгений Селезнев via Instagram

Селезнев занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины. На его счету 117 голов — это на семь меньше, чем у рекордсмена Максима Шацких.

Ранее Селезнев пообещал завершить карьеру, если Минай вылетит из украинской Премьер-лиги.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Чемпионат Украины Евгений Селезнев Фото

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