«Це було незабутьній цас». Легенда украинского футбола поделился странным сообщением — фото
Селезнев занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины (Фото:Евгений Селезнев via Instagram)
Легенда украинского футбола Евгений Селезнев поделился странным сообщением в сторис Instagram.
37-летний нападающий Миная опубликовал фото времен его выступлений за Днепр.
На снимке, вероятно сам Селезнев, стоял спиной к камере, а лицом к болельщикам на трибуне.
Странной оказалась подпись футболистка к этому кадру: «Це було незабутьній цас».
Селезнев занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины. На его счету 117 голов — это на семь меньше, чем у рекордсмена Максима Шацких.
Ранее Селезнев пообещал завершить карьеру, если Минай вылетит из украинской Премьер-лиги.