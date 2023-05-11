«Моя Украина — от Донецка до Ужгорода». Экс-футболист национальной сборной посвятил прощальный матч украинским воинам 11 мая, 12:40 Селезнев сыграл 58 матчей за сборную Украины (Фото:ФК Минай via Facebook)

Бывший футболист сборной Украины, донецкого Шахтера, Днепра и других клубов Евгений Селезнев объявил название прощального матча после того, как решил завершить карьеру.

Селезнев опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, где подтвердил, что поединок состоится в Ужгороде на стадионе Авангард и хочет посвятить его украинским защитникам и защитницам.

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«Украинские воины — наши главные звезды! Звезды не только Украины, а всего объединившегося цивилизованного мира, чтобы противостоять кровавому захватчику», — написал Селезнев.

Футболист добавил, что в ходе поединка будет организован сбор средств для украинских воинов.

«Мы стремимся провести матч на высоком уровне, чтобы собрать серьезную сумму для наших военных. Мы зависим от них, а они нуждаются в нашей поддержке. Вместе — победим. Слава Украине, друзья!» — добавил Селезнев.

Сообщалось, что участие в прощальном матче могут принять такие звезды футбола, как Михаил Мудрик, Дарио Срна, Артем Довбик и другие.

В Украине Селезнев выступал за Шахтер, Днепр, Арсенал, Колос и Минай.

Также форвард играл за турецкие Карабюкспор и Акхисар Беледиеспор, испанскую Малагу, а также российскую Кубань.

На счету Селезнева 58 матчей и 11 голов за сборную Украины.

Ранее Евгений Селезнев заявил, что ему стыдно за переход в российский Кубань после вторжения России в Донбасс в 2014 году.

