«Сан Саныч, я готовлюсь». Селезнев отреагировал на слова Усика о возможных совместных тренировках — видео 23 декабря, 13:05 В настоящее время Селезнев является игроком Миная (Фото:ФК Минай via Instagram)

Легенда украинского футбола Евгений Селезнев отреагировал на слова своего соотечественника и чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика о возможных совместных тренировках.

37-летний форвард опубликовал в сторис Instagram видео со своей работой в боксерских перчатках в зале.

В комментарии к ролику Евгений тегнул Усика и написал: «Сан Саныч, я готов. А вы, пожалуйста, тренируйтесь».

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Селезнев занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины. На его счету 117 голов — это на семь меньше, чем у рекордсмена Максима Шацких.

В настоящее время Евгений является игроком Миная. В нынешнем сезоне он провел за клуб один матч, сыграв всего семь минут.

Ранее Селезнев заявил, что сожалеет о выступлениях за российский клуб.