«Пи***йте в свою Россию, воруйте и убивайте»: Звезда сборной Украины жестко обратился к россиянам 14 июня, 22:19 Евгений Селезнев (Фото:instagram.com/e_seleznev)

Бывший украинский нападающий Евгений Селезнев высказался по поводу войны с Россией.

Украинский футболист не сдержал эмоций, комментируя то, что агрессор делает в нашей стране.

«Пи**ры говорят, что это СВО. Вы, дол***бы, что вы делаете с нами? Вы нас имеете право бомбить, нас будете убивать, а мы должны сидеть? Что вы делаете?

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Дети умирают. Вы стерли с лица земли города, тысячами паковали в Мариуполе. Тысячами. В Харькове, Сумах, Чернигове. И что это? Говорят, что не трогали целостность вашей страны. Вы что, еб***тые? Вы реально еб***тые? Если вы еб***тые — идите в свою Россию лечитесь.

Сюда не надо лезть. Больной учит врача, б***ь. Вы что больные, ребята? Поймите, что у вас происходит. Не надо этого делать. Пи***йте в свою Россию. Там делайте что хотите, хоть на голове стойте. Воруйте, убивайте. Вы нам н***й не нужны.

В 2015 году написали, что меня там расстреляют. Х** сосать. Я такой же дончанин как он (показывает на сидящего рядом сына — прим.). Мой город должен расцветать. Я очень хочу этого.

До войны это цветущий город был. Что они сделали с ним? Где бендеры? Я сам из Донецка, на русском разговариваю, я бендеровец? Я фашист? Я обычный украинец, который считает, что Донецк это Украина. Вот и все. Надо немного шире смотреть на вещи, а не только один телевизор.

Это путь в никуда, у вас нет будущего там, и не может быть", — сказал Селезнев в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

Ранее сообщалось, что украинский форвард высказался о своей игре в России.