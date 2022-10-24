Селтик — Шахтер. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов 24 октября, 20:44 Букмекеры не считают Шахтер фаворитом матча против Селтика (Фото:ФК Шахтер)

Букмекеры сделали прогнозы на поединок пятого тура группового раунда Лиги чемпионов между Селтиком и Шахтером.



Британская контора William Hill считает, что фаворит — Селтик. Его победа соответствует коэффициенту 1,83. Успех Шахтера оценивается в 4,00, ничья — в 3,75.

Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет — ничья 1:1 за 7,00. Чуть менее вероятным они считают победу Селтика 1:0 за 8,50.

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Наиболее вероятный исход в пользу Шахтера — выигрыш со счетом 1:0 или 2:1 за 15,00.

Международная контора Parimatch также отдает предпочтение Селтику, но меньше коллег верит в его победу — 1,45, в ничью — 3,90, а также — в успех Шахтера — 4,10.

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер сыграл дома вничью 1:1 с шотландским Селтиком.

