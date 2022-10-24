Селтик — Шахтер. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

24 октября, 14:26
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Шахтер и Селтик занимают соответственно 3-е и 4-е место в группе (Фото:ФК Шахтер via Twitter)

Шахтер и Селтик занимают соответственно 3-е и 4-е место в группе (Фото:ФК Шахтер via Twitter)

НВ представляет анонс поединка 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Селтиком и Шахтером.

Матч Селтик (Шотландия) — Шахтер (Украина) состоится 25 октября в Глазго на стадионе Селтик Парк и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать про Селтик перед матчем:

  • занимает последнее четвертое место в группе, набрав одно очко;
  • лидирует в чемпионате Шотландии, опережая Рейнджерс, который идет вторым, на четыре балла;
  • выиграл четыре из пяти своих последних матчей, проиграв один;
  • не сыграют защитник Старфельт и полузащитник Макгрегор (повреждения).

Что нужно знать про Шахтер перед матчем:

  • занимает 3-е место в группе с отставанием в один балл от РБ Лейпциг, который идет вторым;
  • идет на 2-й позиции украинской Премьер-лиги с отставанием в три очка от лидера Днепра-1, сыграв на матч меньше;
  • одержал три победы в пяти последних играх во всех турнирах при одном поражении и одной ничьей;
  • не сможет рассчитывать на защитника Корниенко (травма).

Ориентировочные составы:

Селтик: Харт — Тейлор, Йенц, Картер-Викерс, Юранович — Хататэ, О’Райли — Хакшабанович, Маэда, Лиель Абада — Фурухаси

Шахтер: Трубин — Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля — Степаненко — Мудрик, Судаков, Бондаренко, Зубков — Траоре

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер драматично упустил победу над Реалом.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Шахтер Селтик

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