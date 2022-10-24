Селтик — Шахтер. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов 24 октября, 14:26 Шахтер и Селтик занимают соответственно 3-е и 4-е место в группе (Фото:ФК Шахтер via Twitter)

НВ представляет анонс поединка 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Селтиком и Шахтером.

Матч Селтик (Шотландия) — Шахтер (Украина) состоится 25 октября в Глазго на стадионе Селтик Парк и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать про Селтик перед матчем:

занимает последнее четвертое место в группе, набрав одно очко;

лидирует в чемпионате Шотландии, опережая Рейнджерс, который идет вторым, на четыре балла;

выиграл четыре из пяти своих последних матчей, проиграв один;

не сыграют защитник Старфельт и полузащитник Макгрегор ( повреждения).

Что нужно знать про Шахтер перед матчем:

занимает 3-е место в группе с отставанием в один балл от РБ Лейпциг, который идет вторым;

идет на 2-й позиции украинской Премьер-лиги с отставанием в три очка от лидера Днепра-1, сыграв на матч меньше;

одержал три победы в пяти последних играх во всех турнирах при одном поражении и одной ничьей;

не сможет рассчитывать на защитника Корниенко ( травма).

Ориентировочные составы:

Селтик: Харт — Тейлор, Йенц, Картер-Викерс, Юранович — Хататэ, О’Райли — Хакшабанович, Маэда, Лиель Абада — Фурухаси



Шахтер: Трубин — Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля — Степаненко — Мудрик, Судаков, Бондаренко, Зубков — Траоре

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер драматично упустил победу над Реалом.

НВ