Селтик — Шахтер. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 25 октября, 01:15 Селтик принимает Шахтер в Глазго (Фото:ФК Шахтер)

НВ следит за ходом поединка 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Селтиком и Шахтером. Начало — в 22:00 по киевскому времени сегодня, 25 октября.



Ориентировочные составы:

Селтик: Харт — Тейлор, Йенц, Картер-Викерс, Юранович — Хататэ, О’Райли — Хакшабанович, Маэда, Абада — Фурухаси

Шахтер: Трубин — Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля — Степаненко — Мудрик, Судаков, Бондаренко, Зубков — Траоре

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Матч состоится в Глазго на стадионе Селтик Парк. Прямая трансляция — на OTT-платформе MEGOGO и Volia.

Селтик занимает последнее четвертое место в группе, набрав один балл. Команда лидирует в чемпионате Шотландии, опережая Рейнджерс, который идет вторым, на четыре очка.

Клуб выиграл четыре из пяти своих последних матчей, проиграв один. За коллектив не сыграют защитник Старфельт и полузащитник Макгрегор (повреждения).

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Шахтер занимает 3 место в группе с отставанием в один балл от РБ Лейпциг, который идет вторым. Клуб занимает 2 позицию украинской Премьер-лиги с отставанием в три очка от лидера Днепра-1, сыграв на матч меньше.

Команда одержала три победы в пяти последних играх во всех турнирах при одном поражении и одной ничьей. Коллектив не сможет рассчитывать на защитника Корниенко (травма).

Статистика знает пять официальных матчей между командами, каждая из которых победила дважды. Еще в одной игре зафиксирована ничья.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Селтик является фаворитом матча — коэффициент на его победу равен 1,83, то, что выиграет Шахтер, оценивается в 4,00, ничья — в 3,75.