Селтик — Шахтер. Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

26 октября, 00:39
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Шахтер и Селтик сыграли вничью (Фото:Reuters/Lee Smith)

Шахтер и Селтик сыграли вничью (Фото:Reuters/Lee Smith)

Селтик и Шахтер сыграли вничью 1:1 в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.

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Селтик — Шахтер 1:1

Голы: Якумакис, 34 — Мудрик, 58

Селтик: Харт — Юранович, Картер-Викерс, Енц, Г. Тейлор — О’Райли, Хатате (Тернбулл, 84) — Абада (Форрест, 65), Хакшабанович (Маеда, 65), Якумакис — Фурухаси (Муй, 66)

Шахтер: Трубин — Л. Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре (Сикан, 57)

Предупреждены: Матвиенко, Бондарь, Степаненко, Зубков

Видео дня

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Шахтер Селтик

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