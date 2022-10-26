Селтик — Шахтер. Видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Шахтер и Селтик сыграли вничью (Фото:Reuters/Lee Smith)
Селтик и Шахтер сыграли вничью 1:1 в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.
Селтик — Шахтер 1:1
Голы: Якумакис, 34 — Мудрик, 58
Селтик: Харт — Юранович, Картер-Викерс, Енц, Г. Тейлор — О’Райли, Хатате (Тернбулл, 84) — Абада (Форрест, 65), Хакшабанович (Маеда, 65), Якумакис — Фурухаси (Муй, 66)
Шахтер: Трубин — Л. Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Траоре (Сикан, 57)
Предупреждены: Матвиенко, Бондарь, Степаненко, Зубков