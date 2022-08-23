Скандал набирает обороты. Официальный транслятор УПЛ покинул матч Заря — Ворскла в Ужгороде, игру показывают «Плюсы» 23 августа, 15:45 Матч Заря — Ворскла проходит на стадионе Авангард в Ужгороде (Фото:BuckarooBanzai via Twitter)

На матч первого тура украинской Премьер-лиги между Зарей и Ворсклой, которй проходит в Ужгороде, приехали съемочные группы 1+1 Media и официальный транслятор чемпионата Украины Setanta Sports, но последние впоследствии покинули стадион.

Об этом сообщает BuckarooBanzai в Twitter.

«Команда Setanta, у которой были права на все матчи, приехала в Ужгород, но собирается… За час до матча отказались от трансляции, остается только автомобиль группы 1+1!» — говорится в сообщении.

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Матч Заря — Ворскла был запланирован в программе Setanta Sports, однако поединок, который начался в 15:00, транслирует 2+2 и YouTube-канал Football Hub.

Ранее украинская Премьер-лига сообщила о создании единого телепула, а официальным транслятором стала международная телекомпания Setanta Sports. Контракт с Setanta Sports рассчитан на 3 сезона, а сумма сделки составила $16,2 млн.



Несмотря на это, «Плюсы» объявили, что будут транслировать матчи УПЛ на своих каналах бесплатно.



В свою очередь, в украинской Премьер-лиге ответили, что эксклюзивное право на трансляцию всех матчей чемпионата сезона 2022/23 принадлежит международной компании Setanta Sports.

В Премьер-лиге отметили, что за невыполнение этого решения и недопуск официального транслятора к съемке матча предусмотрены дисциплинарные санкции.

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