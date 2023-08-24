«Желаем мирного неба». Семья Луниных трогательно поздравила украинцев с Днем Независимости — фото

24 августа, 12:26
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Лунин и его жена (Фото:Instagram)

Лунин и его жена (Фото:Instagram)

Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин и его жена Анастасия поздравили украинцев с праздником Независимости.

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В своих страницах в Instagram супруги опубликовали семейное фото в вышиванках с трогательной подписью.

«С праздником Независимости! Желаем каждой украинской семье мирного неба, непоколебимой веры, семейного уюта и счастливого будущего в свободной процветающей Украине!

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Слава Украине!!! Слава ВСУ!", — написала семья Луниных.

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Ранее английский Эвертон поздравил украинский народ с Днем Независимости.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол День Независимости Украины Андрей Лунин

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