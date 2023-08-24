«Желаем мирного неба». Семья Луниных трогательно поздравила украинцев с Днем Независимости — фото
Лунин и его жена (Фото:Instagram)
Голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин и его жена Анастасия поздравили украинцев с праздником Независимости.
В своих страницах в Instagram супруги опубликовали семейное фото в вышиванках с трогательной подписью.
«С праздником Независимости! Желаем каждой украинской семье мирного неба, непоколебимой веры, семейного уюта и счастливого будущего в свободной процветающей Украине!
Слава Украине!!! Слава ВСУ!", — написала семья Луниных.
Ранее английский Эвертон поздравил украинский народ с Днем Независимости.