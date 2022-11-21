Сборная Нидерландов стартовала на ЧМ-2022 с непростой победы над Сенегалом — видео 21 ноября, 20:07 Нидерланды дважды забили в конце матча (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Сборная Нидерландов на последних минутах обыграла команду Сенегала со счетом 2:0 в первом туре чемпионата мира по футболу в Катаре.

Нидерланды могли забивать в первом тайме, но де Йонг не использовал отличный момент, когда на замахе убрал защитников, но далеко отпустил мяч и не сумел пробить.

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На старте второй половины встречи уже ван Дейк заставил занервничать сенегальцев, пробив головой над перекладиной.

Нидерланды все же открыли счет на 85-й минуте, когда Гакпо головой отправил мяч в сетку после навеса де Йонга.

Уже в компенсированное арбитром время «оранжевые» удвоили преимущество — Классен удачно сыграл на добивании после сейва голкипера.

В следующем туре Нидерланды сыграют с Эквадором, а Сенегал встретится с Катаром.

Сенегал — Нидерланды 0:2

Голы: Гакпо, 85, Классен, 90+9

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне в группе А Эквадор в матче-открытии обыграл Катар (2:0).