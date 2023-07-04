Сербский экс-футболист Шахтера возглавил бронзового призера украинской Премьер-лиги 4 июля, 12:53 Ненад Лалатович в течение 2003−2005 годов выступал за Шахтер (Фото:Ненад Лалатович via Instagram)

Серб Ненад Лалатович стал главным тренером луганской Зари, которая в прошлом сезоне украинской Премьер-лиги заняла третье место и сыграет в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Об этом сообщает официальный аккаунт Зари в Instagram.

Детали сделки между 34-летним сербским специалистом и луганским клубом не сообщаются.

Предыдущим клубом Лалатовича была сербская Младость, во главе которого он провел 10 матчей и в итоге вылетел в низший дивизион.

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Ранее серб также возглавлял Раднички, Борац, Аль-Батин, Войводину, Чукарички, Црвену Звезду, Напредак, Вождовац и Пролетер и сборные Сербии U-21 и U-20.

Примечательно, что в 2003—2005 годах во время карьеры футболиста Лалатович выступал за донецкий Шахтер, однако сыграл за основную команду всего 10 матчей.

На посту главного тренера Зари Лалатовича заменил нидерландца Патрик ван Леувен, который возглавил донецкий Шахтер.