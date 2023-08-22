Украинский футболист попал в команду недели чемпионата Польши
Сергей Булеца выступает в Заглембе на правах аренды (Фото:ФК Заглембе)
Украинский футболист клуба Заглембе Сергей Булеца попал в список лучших футболистов пятого тура чемпионата Польши по версии SofaScore.
24-летний вингер вышел в основе Заглембе на матч против Пущи и провел на поле 70 минут.
В начале второго тайма Булеца отдал голевой пас, который помог Заглембе одержать победу со счетом 1:0 и подняться на второе место чемпионата Польши.
В этом сезоне украинец сыграл за Заглембе три матча в Экстраклясе, в которых отметился одной результативной передачей.
Булеца стал игроком Заглембе в июле этого года, перейдя на правах аренды из киевского Динамо.