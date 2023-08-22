Украинский футболист попал в команду недели чемпионата Польши

22 августа, 15:28
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Сергей Булеца выступает в Заглембе на правах аренды (Фото:ФК Заглембе)

Сергей Булеца выступает в Заглембе на правах аренды (Фото:ФК Заглембе)

Украинский футболист клуба Заглембе Сергей Булеца попал в список лучших футболистов пятого тура чемпионата Польши по версии SofaScore.

24-летний вингер вышел в основе Заглембе на матч против Пущи и провел на поле 70 минут.

В начале второго тайма Булеца отдал голевой пас, который помог Заглембе одержать победу со счетом 1:0 и подняться на второе место чемпионата Польши.

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SofaScore
Фото: SofaScore

В этом сезоне украинец сыграл за Заглембе три матча в Экстраклясе, в которых отметился одной результативной передачей.

Булеца стал игроком Заглембе в июле этого года, перейдя на правах аренды из киевского Динамо.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Польша

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