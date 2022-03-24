Экс-футболист сборной Украины выехал из страны с помощью португальского паспорта 24 марта, 20:28 Цей матеріал також доступний українською Сергей Кандауров (Фото:Сергей Кандауров via Facebook)

Бывший футболист сборной Украины 49-летний Сергей Кандауров, несмотря на военное положение и запрет мужчинам от 18 до 60 лет покидать страну, сумел выехать в Португалию.

В интервью A Bola Кандауров рассказал, что вместе с семьей покинул Украину, использовав португальский паспорт.

По словам Кандаурова, он уехал из Харькова и сначала направился к границе с Молдовой, однако его не выпустили из Украины, несмотря на наличие португальского паспорта.

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Позже экс-футболист отказался от пересечения румынско-украинской границы из-за больших очередей и уехал в направлении Венгрии, где сумел покинуть Украину.

«В первую очередь мы решили поехать во Львов. Потом я подумал, что могу не уехать, я знал, что военнообязанные мужчины не имеют права покидать страну. Но поскольку у меня есть португальский паспорт, я попробовал и прошел границу через Венгрию», — рассказал Кандауров.

Кандауров в течение 1997−2001 годов был игроком лиссабонской Бенфики. На его счету шесть матчей за сборную Украины.

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