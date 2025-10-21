Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Сергей Ковалец больше не главный тренер хмельницкого Подолья.

Об этом сообщает официальный сайт Подолья.

Ковалец возглавил команду в ноябре прошлого года, но нынешний сезон стал для него неудачным — всего 4 очка в 12 матчах и последнее, 16-е место в турнирной таблице Первой лиги.

«Подолье благодарит главного тренера Сергея Ковальца за плодотворное сотрудничество и положительные моменты в истории клуба.

Желаем дальнейших успехов, новых достижений и побед в тренерской карьере!", — говорится в заявлении клуба.

Временно исполняющим обязанности главного тренера Подолья назначен Александр Воловик.

Следующий матч Подолье проведет 24 октября на выезде против тернопольской Нивы.

Ранее сообщалось, что Александр Рябоконь покинул второлиговый клуб Лесное и стал новым главным тренером Левого Берега из Первой лиги.