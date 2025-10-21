Экс-футболист Динамо покинул пост главного тренера клуба Первой лиги после провального старта сезона — ноль побед и последнее место

21 октября, 18:08
Поделиться:
Сергей Ковалец (Фото: fcdynamo.com)

Сергей Ковалец (Фото: fcdynamo.com)

Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Сергей Ковалец больше не главный тренер хмельницкого Подолья.

Читайте также:
Бывший наставник Шахтера возглавил клуб из Польши — в его штаб вошли украинцы

Об этом сообщает официальный сайт Подолья.

Ковалец возглавил команду в ноябре прошлого года, но нынешний сезон стал для него неудачным — всего 4 очка в 12 матчах и последнее, 16-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Реклама

«Подолье благодарит главного тренера Сергея Ковальца за плодотворное сотрудничество и положительные моменты в истории клуба.

Читайте также:
«Хочу поздравить с выходом в УПЛ». Леоненко назвал явного фаворита Первой лиги

Желаем дальнейших успехов, новых достижений и побед в тренерской карьере!", — говорится в заявлении клуба.

Временно исполняющим обязанности главного тренера Подолья назначен Александр Воловик.

Следующий матч Подолье проведет 24 октября на выезде против тернопольской Нивы.

Ранее сообщалось, что Александр Рябоконь покинул второлиговый клуб Лесное и стал новым главным тренером Левого Берега из Первой лиги.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Хмельницкий Первая лига Сергей Ковалец

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies