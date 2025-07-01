«Такого я не ожидал». Украинский футболист рассказал, что его больше всего поразило в МЛС

В подкасте на YouTube-канале Дениса Бойко Кривцов рассказал, что для него стал неожиданностью высокий уровень чемпионата.

«В Украине против Шахтера преимущественно играют в автобус, центральным защитникам не очень сложно было. Думал, сейчас перейду в МЛС и там буду Беккенбауэром. Пока в первом матче легкие не выплюнул.

Такого я не ожидал. Такие контратаки были, просто разрывы в атаке — и наши так играли, и против нас. По интенсивности похоже на еврокубки, но по мастерству, конечно, не такой сильный чемпионат, но по интенсивности, то очень сильный чемпионат там", — рассказал Кривцов.

В январе 2023 года Кривцов перешел из Шахтера в Интер Майами, где играл вместе с Лионелем Месси. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Кривцов не планирует возвращаться в Украину из-за безопасности детей.