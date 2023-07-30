«Масквичи, что с еб***м?». Одноклубник Месси в восторге от атаки беспилотников на Москву — фото 30 июля, 11:46 Месси и Кривцов (Фото:REUTERS/Marco Bello)

В ночь на понедельник, 24 июля, столицу России Москву атаковали несколько неизвестных беспилотников.

В своем Instagram в stories защитник сборной Украины и Интер Майами Сергей Кривцов опубликовал фото мягкой игрушки, которая увлеченно наблюдает за происходящим в Москве.

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«Масквичи, что с еб***м?» — подписал фотографию Кривцов.

Фото: Instagram Кривцова

Отметим, что Кривцов выступает за американский клуб вместе с Лео Месси и Серхио Бускетсом.

Ранее украинский футболист и волонтер Роман Зозуля отреагировал на ночной обстрел Одессы.