«Масквичи, что с еб***м?». Одноклубник Месси в восторге от атаки беспилотников на Москву — фото
Месси и Кривцов (Фото:REUTERS/Marco Bello)
В ночь на понедельник, 24 июля, столицу России Москву атаковали несколько неизвестных беспилотников.
В своем Instagram в stories защитник сборной Украины и Интер Майами Сергей Кривцов опубликовал фото мягкой игрушки, которая увлеченно наблюдает за происходящим в Москве.
«Масквичи, что с еб***м?» — подписал фотографию Кривцов.
Отметим, что Кривцов выступает за американский клуб вместе с Лео Месси и Серхио Бускетсом.
Ранее украинский футболист и волонтер Роман Зозуля отреагировал на ночной обстрел Одессы.