«Масквичи, что с еб***м?». Одноклубник Месси в восторге от атаки беспилотников на Москву — фото

30 июля, 11:46
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Месси и Кривцов (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Месси и Кривцов (Фото:REUTERS/Marco Bello)

В ночь на понедельник, 24 июля, столицу России Москву атаковали несколько неизвестных беспилотников.

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В своем Instagram в stories защитник сборной Украины и Интер Майами Сергей Кривцов опубликовал фото мягкой игрушки, которая увлеченно наблюдает за происходящим в Москве.

Видео дня

«Масквичи, что с еб***м?» — подписал фотографию Кривцов.

Instagram Кривцова
Фото: Instagram Кривцова
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Отметим, что Кривцов выступает за американский клуб вместе с Лео Месси и Серхио Бускетсом.

Ранее украинский футболист и волонтер Роман Зозуля отреагировал на ночной обстрел Одессы.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Москва Российско-украинская война Сергей Кривцов

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