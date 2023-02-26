Феерический дебют. Футболист сборной Украины забил гол в первом матче за клуб Бекхэма и стал лучшим игроком поединка — видео 26 февраля, 13:13 Кривцов помог своей команде победить (Фото:ФК Интер Майами)

Украинский новичок Интер Майами Сергей Кривцов успешно дебютировал за американский клуб, совладельцем и президентом которого является легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм.

Кривцов вышел в стартовом составе Интер Майами на матч первого тура чемпионата МЛС против Монреаля.

На 41-й минуте украинский защитник подключился к атаке во время розыгрыша углового и с близкого расстояния отправил мяч в сетку, открыв счет.

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Во втором тайме Интер Майами удвоил преимущество и одержал победу со счетом 2:0, а Кривцов был признан лучшим игроком матча.

Кривцов стал игроком Интер Майами 31 января 2023 года, подписав с клубом контракт до конца сезона 2023/2024 с опцией продления еще на один сезон.

Ранее украинец рассказал, что будет зарабатывать в новом клубе почти вдвое меньше, чем в Шахтере.