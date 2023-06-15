Верес получил нового главного тренера после скандального увольнения предыдущего наставника

15 июня, 14:21
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Сергей Лавриненко ранее возглавлял Ингулец и Зирку (Фото:УПЛ)

Сергей Лавриненко ранее возглавлял Ингулец и Зирку (Фото:УПЛ)

Сергей Лавриненко стал главным тренером ровенского Вереса после неожиданного увольнения Юрия Вирта.

Об этом заявил президент Вереса Иван Надеин на заседании наблюдательного совета клуба, сообщает официальный YouTube-канал ровенской команды.

Контракт Лавриненко с Вересом будет рассчитан на три года.

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Ранее тренер возглавлял Ингулец, который покинул в октябре прошлого года.

В 2014—2016 годах Лавриненко тренировал кропивницкую Зирку.

Сообщалось, что по итогам этого сезона Верес финишировал в УПЛ в зоне переходных матчей, а в плей-офф одолел запорожский Металлург и остался в высшем дивизионе Украины.

Несмотря на такой результат, клуб принял решение уволить наставника Юрия Вирта.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Верес

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