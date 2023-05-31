«Пробили любое дно»: Гендиректор Шахтера жестко раскритиковал судейство в УПЛ 31 мая, 22:04 Сергей Палкин (Фото:ФК Шахтер)

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин считает, что украинское судейство очень слабое.

По словам функционера, международные специалисты не могут улучшить уровень судейства в Украине.

«Почему арбитраж всегда в центре внимания? Хороший вопрос. Если взять комитет арбитров, его возглавляют иностранцы. Итальянец, знающий, как выстраивать эту систему. Выстраивал его в Италии. Опытные люди. И они ничего не могут выстроить.

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А почему наши украинские судьи не работают ни на одном из матчей Лиги чемпионов? Лиги Европы? Где все они вообще?".

Палкин уверен, что в будущем украинские арбитры войдут в мировую элиту.

«Наши футболисты играют в европейских чемпионатах, в больших клубах. То есть, украинцы могут чего-то добиться в определенных направлениях, если захотят. А здесь у нас не удается. Это просто некий замкнутый круг, из которого не можем выбраться последние 20 лет. Но мы выйдем.

Настолько уже дошло до высшей планки, что дальше невозможно. Мы уже любое судейское дно, которое было давно пробили", — сказал Палкин в интервью YouTube-каналу Гончарова.

Ранее сообщалось, что украинский футболист Михаил Мудрик получит золотую медаль Премьер-лиги.