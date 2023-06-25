«Все кроме ФИФА». Гендиректор Шахтера раскритиковал организацию из-за отсутствия поддержки Украины

25 июня, 09:54
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Сергей Палкин (Фото:ФК Шахтер)

Сергей Палкин (Фото:ФК Шахтер)

Генеральный директор «горняков» Сергей Палкин, который заявил, что дончане будут судиться с английским клубом, недоволен поддержкой ФИФА украинского футбола.

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Представитель Шахтера отметил, что вест мир пытается помочь Украине, кроме самой организации и нескольких европейских клубов.

«Все в демократическом мире поддерживают Украину. Все пытаются что-то сделать, чтобы поддержать нашу борьбу. Все, кроме ФИФА и некоторых европейских клубов».

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Также Палкин рассказал о фонде солидарности для украинских команд.

«Конечным пунктом назначения будет фонд солидарности для украинских клубов. Это будет нашей самой большой победой, таким образом мы сможем поддержать украинский футбол и гарантировать его выживание. С нашей стороны борьба не прекратится», — сказал Палкин inews.

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Недавно генеральный директор Шахтера предсказал будущее Мудрика в Челси.

Ранее Палкин рассказал, что будет с легионерами, которые приостановили контракты с клубом.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   ФИФА Сергей Палкин ФК Шахтер

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