«Все кроме ФИФА». Гендиректор Шахтера раскритиковал организацию из-за отсутствия поддержки Украины
Сергей Палкин (Фото:ФК Шахтер)
Генеральный директор «горняков» Сергей Палкин, который заявил, что дончане будут судиться с английским клубом, недоволен поддержкой ФИФА украинского футбола.
Представитель Шахтера отметил, что вест мир пытается помочь Украине, кроме самой организации и нескольких европейских клубов.
«Все в демократическом мире поддерживают Украину. Все пытаются что-то сделать, чтобы поддержать нашу борьбу. Все, кроме ФИФА и некоторых европейских клубов».
Также Палкин рассказал о фонде солидарности для украинских команд.
«Конечным пунктом назначения будет фонд солидарности для украинских клубов. Это будет нашей самой большой победой, таким образом мы сможем поддержать украинский футбол и гарантировать его выживание. С нашей стороны борьба не прекратится», — сказал Палкин inews.
Недавно генеральный директор Шахтера предсказал будущее Мудрика в Челси.
Ранее Палкин рассказал, что будет с легионерами, которые приостановили контракты с клубом.