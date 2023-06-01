«Страх не позволит им это сделать». Генеральный директор Шахтера рассказал, что будет с легионерами, которые приостановили контракты с клубом 1 июня, 16:29 Палкин (Фото:ФК Шахтёр)

Сергей Палкин, который недавно обратился в ФИФА, прокомментировал будущее футболистов, которые воспользовались правилом футбольной организации и покинули стан «горняков».

По его словам, все эти игроки поддерживают Украину в публичной плоскости.

«Они все переживают за Украину. Они официально дают интервью, поддерживают. Они же здесь жили. Они же знают, что все, что говорит та сторона, — это ложь. Они все через это прошли.

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Поэтому они поддерживают Украину и тех ребят, которых знали, с которыми играли. Есть и личный контакт, и они официально высказываются. Реакция хорошая".

Однако представитель Шахтера убежден, что большинство из них не вернется в донецкий клуб.

«Единственное — на процентов 90% я уверен, что они вряд ли когда-то вернутся. Они застали самый пик. Этот страх не позволит им вернуться назад», — сказал Палкин в интервью на youtube-канале ГОНЧАРОВА.

Напомним, что ФИФА разрешила замораживать свои контракты легионерам в украинских и российских клубах после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее сообщалось, что президент организации Джанни Инфантино поздравил российского футболиста с днем рождения.