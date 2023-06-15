«Мы не фавориты». Ребров заявил о неуверенности перед матчем против Северной Македонии

15 июня, 20:01
Поделиться:
Сергей Ребров (Фото:УАФ)

Сергей Ребров (Фото:УАФ)

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, который был недоволен результативностью против немцев, дал пресс-конференцию накануне матча отбора к Евро-2024.

Читайте также:
Легенда украинского футбола не верит в команду Реброва в матче с Северной Македонией

На youtube-канале УАФ состоялась прямая трансляция, в которой наставник главной команды страны сказал, что не считает сборную Украины фаворитом поединка и отметил, что соперник имеет крепкую команду.

Видео дня

«Я не считаю, что мы будем фаворитами. Мы будем играть на выезде против крепкой команды, которая продемонстрировала это в последних встречах. Мы должны показать на поле, что мы фавориты.

Завтра будет другая игра, чем с Германией, потому что мы понимаем, с кем играем. Понимаем силу Северной Македонии, но как я уже говорил — мы должны понимать как сами будем играть".

Также Ребров добавил, что к Северной Македонии нужно относиться с уважением, поскольку команда недавно обыграла Италию и Германию.

«Эта команда выбила Италию в стыках квалификации ЧМ-2022. Мы очень серьезно относимся к этой игре. Также они обыграли Германию на выезде, поэтому мы должны уважать соперника, но и должны думать о своей игре», — сказал Ребров.

Отметим, что матч отбора на Евро-2024 против Северной Македонии состоится 16 июня. А 19 июня команда Реброва сыграет против Мальты.

Читайте также:
Андрею Шевченко выбили два зуба: как сборная Украины единственный раз проиграла Северной Македонии — видео

Напомним, что в первый матч Реброва за рулем сборной закончился со счетом — 3:3.

Ранее сообщалось, что молодежная сборная Украины по футболу объявила состав на Евро U-21.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Сборная Украины Сергей Ребров

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X