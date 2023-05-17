На двух стульях. Ребров может удивить болельщиков своим решением — СМИ

17 мая, 13:40
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Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн)

Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн)

Главный тренер Аль-Айна и претендент на пост наставника национальной сборной Украины, возможно, примет решение работать сразу с двумя командами.

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Как сообщает SPORT24, греческий Олимпиакос отказался от кандидатуры Реброва на должность главного тренера. Причина — предложение от Аль-Айна и сборной Украины.

Также источник утверждает, что украинский тренер может принять сразу два предложения.

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Сообщается, что клуб из ОАЭ предлагает продлить контракт, а УАФ — трехлетнее соглашение.

Напомним, ранее сообщалось, что Ребров возглавит сборную перед июньскими матчами отбора к Евро-2024.

Недавно клуб Ярмоленко и Реброва занял второе место в чемпионате ОАЭ, а также играл в финале кубка страны.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Сборная Украины Сергей Ребров

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