На двух стульях. Ребров может удивить болельщиков своим решением — СМИ
Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн)
Главный тренер Аль-Айна и претендент на пост наставника национальной сборной Украины, возможно, примет решение работать сразу с двумя командами.
Как сообщает SPORT24, греческий Олимпиакос отказался от кандидатуры Реброва на должность главного тренера. Причина — предложение от Аль-Айна и сборной Украины.
Также источник утверждает, что украинский тренер может принять сразу два предложения.
Сообщается, что клуб из ОАЭ предлагает продлить контракт, а УАФ — трехлетнее соглашение.
Напомним, ранее сообщалось, что Ребров возглавит сборную перед июньскими матчами отбора к Евро-2024.
Недавно клуб Ярмоленко и Реброва занял второе место в чемпионате ОАЭ, а также играл в финале кубка страны.