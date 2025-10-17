«Он уже сам ответил»: Шевченко прокомментировал интерес европейского клуба к Реброву

17 октября
Андрей Шевченко и Сергей Ребров

Президент УАФ Андрей Шевченко высказался по поводу интереса Панатинаикоса из Греции к главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву.

Функционер рассказал, что у него не было разговора с Ребровым касательно возможного ухода из сборной.

«Мы верим в нашего тренера. У него большая мотивация работать в национальной команде.

Панатинаикос? На этот вопрос частично он уже сам ответил. У нас об этом не было никаких мыслей и разговоров, потому что мы все сконцентрированы на отборочном цикле", — сказал Шевченко для «Чемпіона».

Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года, подписав трехлетний контракт.

Ранее Ребров подтвердил интерес от клубов и заявил, что останется в сборной Украины.

