Сергей Ребров в свое время тренировал Аль-Айн и Аль-Агли на Ближнем Востоке (Фото: УАФ)

Известный комментатор Виктор Вацко сообщил, что у главного тренера сборной Украины Сергея Реброва весной этого года была возможность покинуть национальную команду.

51-летний специалист, который имеет опыт работы тренером в ОАЭ и Саудовской Аравии, получил очень хорошее финансовое предложение с Ближнего востока. Однако Ребров отказался, ведь имеет контракт со сборной Украины, заявил Вацко.

«Весной у Реброва было сумасшедшее финансовое предложение. Очень предметное, с Ближнего Востока, но он отказался от тех просто, поверьте, сумасшедших финансовых условий. Сумасшедших, как для украинского тренера, финансовых условий.

Тогда я понял, что сборная Украины для Реброва — это прежде всего понятийная история. Он не уйдет из сборной, пока у него есть шанс вывести команду на чемпионат мира. Не уйдет. На данный момент такой шанс есть. И Ребров будет оставаться до конца группового турнира квалификации", — рассказал Вацко в авторской программе Вацко Live.

Напомним, Ребров официально возглавил Сине-желтых в июне 2023 года, подписав контракт до 30 июля 2026 года. Под его руководством сборная Украины провела 30 матчей, в которых 14 победила, 8 раз сыграла вничью и столько же проиграла.

Ныне главная команда страны борется в отборочном турнире за путевку на чемпионат мира-2026. Сине-желтые занимают второе место перед решающими матчами.

Фото: flashscore.ua

Ранее Реброва подтвердил интерес от клубов и ответил, останется ли в сборной Украины.