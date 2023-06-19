«Мы должны вызывать эмоции». Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча с Мальтой 19 июня, 12:05 Ребров (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Сегодня, 19 июня, сборная Украины сыграет матч отбора на Евро-2024 против национальной команды Мальты.

На пресс-конференции главный тренер нашей сборной Сергей Ребров отметил, что украинским футболистам сейчас важно давать эмоции болельщикам.

«Все игроки сборной должны своим трудом на поле приносить этим людям эмоции. Нашим людям сейчас не хватает эмоций, постоянно смотрим новости, постоянно донатим ВСУ.

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Поэтому у игроков сейчас важная роль — давать эмоции нашим людям. Те, которые они дали во втором. Завтрашняя игра должна быть триггером для этих людей.

Понимать, что Украина есть, что Украина борется, Украина играет в футбол".

Также тренер отметил, что игрокам нужно всеми силами помогать ВСУ и людям в Украине.

«Все понимаем, что скоро победим и должны возвращаться к нашей привычной жизни. Сейчас футболисты должны помогать людям и ВСУ на поле своей отдачей и духом», — сказал Ребров.

Отметим, что сборная Украины выиграла первый официальный матч Реброва во главе главной команды страны против Северной Македонии.

Ранее сообщалось, что букмекеры сделали прогноз на матч сборной Украины и Мальты.