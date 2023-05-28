Следующая остановка Украина: Ребров трогательно попрощался с Аль-Айном — фото 28 мая, 10:00 Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн)

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров покинул клуб после поражения в финале Кубка Лиги ОАЭ.

Украинский специалист после матча опубликовал пост в Instagram, в котором попрощался с клубом.

«Спасибо всем в Аль-Айне за эти два сезона работы. Мы пережили вместе замечательные и сложные моменты, и я хотел бы поблагодарить всех, кто связан с клубом — администрацию, персонал, игроков и болельщиков за все их усилия и поддержку в течение этих двух лет, которые мы провели вместе.

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Я желаю всем в Аль-Айне всего наилучшего и много успехов в будущем!", — написал Ребров.

Напомним, Ребров возглавил Аль-Айн летом 2021 года. За это время команда под его руководством стала чемпионом ОАЭ и завоевала Кубок Лиги.

Ожидается, что уже в ближайшем будущем Ребров возглавит сборную Украины. Ранее сообщалось, что национальная команда по футболу объявила состав на матчи отбора Евро-2024.