«Специальный гость». Тренер сборной Украины по футболу посетил Забарного в Борнмуте — фото 13 июля, 09:35 Сергей Ребров (Фото:УАФ)

Наставник главной команды страны Сергей Ребров, который был приятно удивлен игрой молодежки на Евро-2023, побывал в тренировочном лагере Борнмута.

Больше всего внимания Ребров уделил защитнику «вишен» и сборной Украины Илье Забарному, с которым пообщался и сделал совместное фото.

В своем Twitter-аккаунте Борнмут опубликовал пост с фотографией главного тренера украинской сборной и Ильи Забарного, в котором написал, что в клубе очень рады видеть Реброва на тренировке команды.

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«Специальный гость. Были рады приветствовать тренера сборной Украины Сергея Реброва на сегодняшней тренировке», — написал Борнмут.

A special guest tonight 🤝



We welcomed Ukraine manager Serhiy Rebrov at training this evening 🇺🇦 pic.twitter.com/hvB0v1wAoN — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 12, 2023

В прошлом сезоне в английской Премьер-лиге за Борнмут Забарный сыграл пять поединков.

Также недавно украинский защитник забил дебютный гол за сборную Украины в первом официальном матче для Сергея Реброва. Наставник возглавил главную команду страны 7 июня этого года.



Ранее Забарный принял участие в представлении новой стильной формы Борнмута.