«Специальный гость». Тренер сборной Украины по футболу посетил Забарного в Борнмуте — фото

13 июля, 09:35
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Сергей Ребров (Фото:УАФ)

Сергей Ребров (Фото:УАФ)

Наставник главной команды страны Сергей Ребров, который был приятно удивлен игрой молодежки на Евро-2023, побывал в тренировочном лагере Борнмута.

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Больше всего внимания Ребров уделил защитнику «вишен» и сборной Украины Илье Забарному, с которым пообщался и сделал совместное фото.

В своем Twitter-аккаунте Борнмут опубликовал пост с фотографией главного тренера украинской сборной и Ильи Забарного, в котором написал, что в клубе очень рады видеть Реброва на тренировке команды.

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«Специальный гость. Были рады приветствовать тренера сборной Украины Сергея Реброва на сегодняшней тренировке», — написал Борнмут.

В прошлом сезоне в английской Премьер-лиге за Борнмут Забарный сыграл пять поединков.

Также недавно украинский защитник забил дебютный гол за сборную Украины в первом официальном матче для Сергея Реброва. Наставник возглавил главную команду страны 7 июня этого года.

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Ранее Забарный принял участие в представлении новой стильной формы Борнмута.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Сборная Украины Сергей Ребров Борнмут Илья Забарный

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