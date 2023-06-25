«Очень качественная игра». Сергей Ребров поздравил сборную Украины U-21 с выходом в четвертьфинал молодежного Евро 25 июня, 15:30 Ребров (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Главный тренер главной команды страны доволен результатом молодежки на Евро U-21, в частности победой над Румынией (1:0) в групповом этапе.

В своем Instagram Ребров поздравил тренерский штаб сборной Украины U-21 с огромным достижением.

«Поздравляю Руслана Петровича, весь тренерский штаб и игроков молодежной сборной с сегодняшней победой и выходом в ¼ финала Евро!

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Очень качественная игра и шесть добытых очков, которые, я надеюсь, будут только началом успешного турнира для вас. Так держать, ребята!" — написал Ребров.

Также легенда украинского футбола оценил победу молодежной сборной Украины над Румынией на Евро U-21.

Ранее сообщалось, что тренер молодежной сборной Украины не уверен, что Ванат еще сыграет на турнире.