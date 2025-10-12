«Заинтересованность есть». Ребров подтвердил интерес от клубов и ответил, останется ли в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчем с Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026 прокомментировал информацию о том, что он может возглавить греческий Панатинаикос .

Тренер подтвердил, что существует заинтересованность к его кандидатуре со стороны некоторых клубов, но он полностью предан работе с национальной командой, сообщает Украинская ассоциация футбола.

«Смотрите, есть какие-то клубы, которые действительно интересуются тренером. Я не знаю, вы посмотрите, перед этой игрой, что делали с Ребровым. Но когда есть какой-то клуб, который интересуется: „О, это что? А как так можно?“ Такого же не бывает, что им кто-то интересуется, он же ни о чем!».

Поэтому действительно заинтересованность есть, потому что я неплохо работал перед сборной. Есть клубы, которые заинтересованы. Но я работаю в сборной Украины, и я уважаю свою страну. Я точно буду работать до конца со своей командой, — сказал Ребров.

Матч Украина — Азербайджан состоится завтра, 13 октября, в 21:45.

В предыдущем туре отбора ЧМ-2026 Украина обыграла Исландию (5:3) и вышла на второе место в группе.

На старте отбора Украина уступила Франции (0:2), а затем сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).