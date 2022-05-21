«Вручал лично». Ребров рассказал, что сделал с подарком от Путина

21 мая, 15:23
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Сергей Ребров получил от Путина часы после матча Украины и России (Фото:ФК Аль-Айн)

Сергей Ребров получил от Путина часы после матча Украины и России (Фото:ФК Аль-Айн)

Украинский наставник эмиратского Аль-Айна Сергей Ребров рассказал о судьбе часов, которые ему подарил российский диктатор Владимир Путин.

Ребров рассказал, что Путин подарил часы украинским футболистам в 1999 году после матча в отборе на чемпионат Европы-2000 между сборными Украины и России, который завершился вничью 1:1 и оставил россиян за бортом Евро, сообщает YouTube-канал Пряма червона.

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«Я подарил его своему отцу. Не знаю сейчас историю этих часов, где они находятся. Там была выгравирована дата матча. Они думали, что выиграют. Когда нам дарили часы, они были очень расстроены. Давал часы лично Путин.

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Я их не видел после этого года. Мне они не очень-то были интересны. Конечно, никто тогда не задумывался, насколько сейчас эти часы будут… Надо их разбить", — рассказал Ребров.

Ранее Ребров рассказал, что хотел бы вернуться в Украину, однако в какой клуб, экс-наставник киевского Динамо не уточнил.

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Теги:   Футбол Владимир Путин Сергей Ребров

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