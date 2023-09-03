«Там безразлично на войну в нашей стране». Сергей Ребров рассказал об отношении к российскому вторжению в Украину на Ближнем Востоке 3 сентября, 09:10 Ребров (Фото:REUTERS/Огнен Теофиловский)

Наставник главной команды страны Сергей Ребров поделился воспоминаниями о тренерской работе в Аль-Айне во время войны в Украине.

В интервью Бомбардиру специалист заявил, что в ОАЭ почти никому неинтересна война, которую Россия развязала против Украины.

«Им действительно это неинтересно. Но я помню, в моей команде все поддерживали Украину. Если вы помните, когда мы выиграли чемпионат ОАЭ, все сфотографировались с украинским флагом. Вся команда была рядом и помогла нам.

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Даже сейчас, когда в Аль-Айне играл Андрей Ярмоленко, все уважительно к нему относились. Когда я спрашивал у игроков, то да — они слышат о войне, поддерживают, но Эмираты — это очень нейтральная страна, где даже не дают разрешения проносить флаг на стадион.

Да, на стадионе нельзя быть с флагом. Для меня было неожиданностью, что они разрешили мне взять флаг, потому сам страна — очень нейтральная и очень трудно там что-то изменить", — сказал Ребров.

Также недавно Артем Довбик рассказал, что его удивило отношение испанцев к войне в Украине.

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров объявил состав сборной Украины на матчи отбора евро-2024.