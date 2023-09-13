«Эти матчи были ключевыми». Сергей Ребров назвал причины поражения сборной Украины на Сан-Сиро 13 сентября, 08:34 Сергей Ребров (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение от итальянской сборной в отборе на Евро-2024.

По словам наставника, игроки сборной отдали все силы в матче с Англией, поэтому им было трудно противостоять итальянцам.

«Шансы есть даже тогда, когда их нет. Мы попали в очень сложную группу. Матчи с Италией и Англией были ключевыми. Если смотреть на турнирное положение, то мы имеем шансы. Мы очень серьезно будем готовиться к двум следующим матчам. Я уверен, что у нас есть шансы на выход из группы.

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Не хватило одного гола. Очень сложно играть через два дня. Мы старались больше прессинговать соперника, но я видел по ребятам, что им очень сложно. Они отдали очень много сил в игре с Англией.

Против кого мы играем? Я не понимаю, почему сейчас все говорят, что у сборной Италии кризис.

Что сказал футболистам в перерыве? Игроки просто отдохнули после очень тяжелого первого тайма. В начале второго тайма мы создали несколько моментов и пытались играть с мячом. Мы указали на несколько допущенных ошибок и сделали замечания, но я считаю, что это больше психология самих игроков", — сказал Ребров на пресс-конференции.

Напомним, что сборная Украины драматично уступила сборной Италии на Сан-Сиро в отборочном матче на Чемпионат Европы-2024 (2:1).

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