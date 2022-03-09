«Возьму в руки оружие». Ребров рассказал, когда вернется в Украину

9 марта, 13:41
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Сергей Ребров (Фото:ФК Ференцварош)

Сергей Ребров (Фото:ФК Ференцварош)

Главный тренер Аль-Айна из ОАЭ Сергей Ребров заявил, что собирается вернуться в Украину для борьбы с российскими оккупантами.

В интервью ирландскому изданию Independent Ребров рассказал, что сейчас у него есть работа в ОАЭ, однако после окончания сезона он вернется в Украину и возьмет в руки оружие, чтобы прогнать российских захватчиков.

«Приеду как только смогу. Я буду драться. Все выходят на улицы, мы едины как народ. Мир интересуется, как украинцы защитят свой народ. Это потому, что люди выйдут на улицы и будут драться, все едины. Мы знаем, что нам делать.

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Конечно, я возьму в руки оружие. Мы выживем. Выиграем. Я не вижу компромисса, потому что его нет с Путиным. Он хочет только отправиться в Киев и показать, что оккупировал нашу страну. Он не заинтересован в компромиссах, мы будем сражаться за свой народ и останемся до конца", — сказал Ребров.

Ранее Андрей Шевченко расплакался в эфире итальянского телеканала, рассказывая о войне в Украине.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Сергей Ребров Война в Украине

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