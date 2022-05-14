«Некоторые поехали воевать за нашу страну». Ребров рассказал, чем белорусы отличаются от россиян

14 мая, 16:06
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Сергей Ребров заявил, что не имеет претензий к белорусам (Фото:ФК Аль-Айн via Facebook)

Сергей Ребров заявил, что не имеет претензий к белорусам (Фото:ФК Аль-Айн via Facebook)

Украинский наставник эмиратского Аль-Айна Сергей Ребров на фоне войны в Украине поделился мнением о белорусах и сравнил их с россиянами.

По мнению Реброва, следует делать разницу между белорусами и их правительством, которое предоставило российским войскам свою территорию для ракетных обстрелов Украины, сообщает Зеркало.

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«Народ солидарен с Украиной. Были примеры партизанской борьбы. Некоторые белорусы поехали воевать за нашу страну.

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Белорусы – порядочные люди. У них нет имперских амбиций, как у россиян. Так что никаких претензий.

У меня много знакомых, причем не только в спорте. В киевском Динамо играл с Сашей Хацкевичем и Валиком Белькевичем, братьями [Владимиром и Михаилом] Маковскими. Мы вместе сражались на поле. С Александром говорил после начала войны. Благодарен всем за поддержку", - сказал Ребров.

Ранее Ребров рассказал, что хотел бы вернуться в Украину, однако в какой именно клуб экс-наставник киевского Динамо не уточнил.

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Теги:   Россия Беларусь Сергей Ребров

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