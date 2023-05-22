«Не позорьте себя»: Будущий тренер сборной Украины жестко осудил обращение Барселоны к россиянам — фото 22 мая, 22:43 Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн)

Украинский тренер Аль-Айна Сергей Ребров отреагировал на видеообращение Барселоны к российским болельщикам.

Специалист опубликовал серию публикаций в Instagram-stories, в которых раскритиковал действия каталонского гранда. Тренер не понимает, почему клуб до сих пор не сделал заявлений, а также посоветовал «сине-гранатовым» быть более проинформированными.

Видео дня

«Прошло уже некоторое время, а официальных комментариев или объяснений от «Барселоны» относительно безумного решения записать это видео пока нет.

Говорить спасибо своим международным болельщикам — это нормально, но благодарить своих болельщиков из россии, которые поддерживают не только ваш клуб, но и незаконное вторжение их государства в нашу страну, терроризма и убийства нашего мирного населения, включая детей, среди которых также очень много ваших сторонников — это, по вашему мнению, тоже нормально?

Алехандро Бальде и Серджи Роберто, которые по выражению их лиц были так счастливы принять участие в этом видео — советую вам и вашему клубу в следующий раз лучше проинформировать себя о том, в чем вы участвуете, а не позорить себя, как вы сделали здесь", — написал Ребров.

Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Ранее сообщалось, что в Шахтере отреагировали на скандальное обращение футболистов Барселоны к россиянам.