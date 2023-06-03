Долгожданное назначение: Ребров сделал громкое заявление по поводу работы в сборной Украины

3 июня, 17:33
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Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн)

Сергей Ребров (Фото:ФК Аль-Айн)

Тренер Сергей Ребров подтвердил, что возглавит сборную Украины по футболу.

Специалист заявил, что сейчас идут переговоры о том, как досрочно прекратить контракт с Аль-Айном, который действует до 30 июня.

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«Сейчас мы решаем этот вопрос, потому что контракт с Аль-Айном рассчитан до 30 июня. Потому мы еще не закончили все вопросы с контрактом. Однако действительно завтра я отправляюсь в Киев и, наверное, 6-го числа, утром, я буду в столице Украины. Я считаю и надеюсь, что мы закончим все дела с Аль-Айном. Поэтому да, если все будет хорошо, я надеюсь, мы подпишем контракт».

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Ребров поделился ожиданиями от работы во главе национальной команды.

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«Сборная Украины — это очень большая ответственность, поэтому действительно я со своим штабом начал работать и уже несколько недель мы готовимся к этим играм (квалификации Евро-2024), поскольку это очень важно для нашей страны. Тем более в это время, чтобы национальная команда представила наше великое государство. Я готовлюсь уже некоторое время. Мы принципиально обо всем уже договорились. Только разрешение Аль-Айна — и ничего не нужно обсуждать», — рассказал Ребров в интервью «Сніданок з 1+1».

Напомним, сборная Украины проведет матчи отбора Евро-2022 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня), а также товарищескую игру с Германией (12 июня).

Отметим, что украинский специалист трогательно попрощался с Аль-Айном.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сборная Украины Сергей Ребров

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