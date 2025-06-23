«Это было видно по лицу». Экс-форвард сборной Украины объяснил, почему Мудрик не заиграл в Челси

Бывший футболист Шахтера и сборной Украины Сергей Шищенко, который сейчас является главным тренером Буковины, поделился мыслями о карьере Михаила Мудрика за рубежом.

По мнению Шищенко, Мудрику, которого он тренировал в юношеской команде Шахтера, не хватает дисциплины на поле и вне его.

«Он талантливый игрок, но я говорил, что мне бы посмотреть, как Мудрик будет играть в европейском чемпионате. Украинский чемпионат — это украинский чемпионат. Я знаю, какой Мудрик.

Он может обижаться на меня за то, что я сейчас скажу, но я всегда говорил, что он не заиграет за рубежом. Ему будет тяжело ментально. Не знаю, почему я это чувствовал.

Он такой, что хотел все сам, хотел брать на себя в моменты, когда не надо это делать. Он очень талантливый, но залезть ему в голову невозможно. Я понимал, что он не будет играть в Европе, честно.

Когда я с ним общался, то складывалось такое ощущение, что ты ему говоришь, а он типа: «Тренер, я все знаю». Это было видно по лицу", — сказал Шищенко в подкасте Дениса Бойко.

Напомним, Мудрик сдал положительный тест на допинг в декабре 2024 года, после чего его отстранили от футбола. Украинец отрицал свою вину и принял решение открыть пробу Б, которая подтвердила положительный результат. Михаилу грозит дисквалификация до четырех лет.

Мудрик перешел в Челси из Шахтера в 2023 году за 100 млн евро включая бонусы. Контракт вингера с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2031-го.

