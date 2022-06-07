Футболист сборной Украины после непопадания на чемпионат мира озвучил новую цель национальной команды

7 июня, 17:21
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Сергей Сидорчук уже готовится к матчам в Лиге наций (Фото:УАФ)

Сергей Сидорчук уже готовится к матчам в Лиге наций (Фото:УАФ)

Полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал, какая цель стоит перед национальной командой после того, как не удалось попасть на чемпионат мира.

Сидорчук рассказал, что команда до сих пор полностью не отошла от досадного поражения от Уэльса, однако у нее уже есть новая цель — возвращение в высший дивизион Лиги наций, сообщает УАФ.

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«Начинаем новый турнир. Тренерским штабом была поставлена задача – вернуться в Лигу А. Будем начинать это делать. Те, кто играл с Уэльсом, отдыхали, а мы немного потренировались и провели тактическую работу», — сказал Сидорчук.

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Также Сидорчук рассказал, как чувствует себя капитан команды Андрей Ярмоленко, который в матче с Уэльсом стал автором автогола.

"Ребята поддержали Андрея Ярмоленко. Ему уже легче, но еще нужно время, чтобы восстановиться и отойти морально от того поединка. Он наш лидер. Мы ему поможем. Двигаемся вперед", - рассказал Сидорчук.

Ранее Сергей Сидорчук рассказал об атмосфере, царившей в раздевалке сборной Украины после поражения от Уэльса, которая стоила национальной команде путевки на чемпионат мира в Катаре.

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Теги:   Футбол Сборная Украины Лига Наций Сергей Сидорчук

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