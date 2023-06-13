«С успешным началом, друг». Бывший украинский теннисист поздравил Реброва с дебютом во главе сборной Украины
Сергей Стаховский (Фото:Instagram: stako_s)
Сергей Стаховский, завершивший карьеру теннисиста, написал теплые слова, которые адресованы новому главному тренеру сборной Сергею Реброву, после игры с Германией (3:3).
Украинскому теннисисту понравилась игра национальной команды страны в Бремене, с чем он и поздравил наставника сине-желтых в своем Instagram.
«С успешным началом, друг», — написал Стаховский.
Напомним, что матчи отбора на Евро-2024 сборная Украины сыграет 16 и 19 июня против Северной Македонии и Мальты.
Ранее сообщалось, что Ребров оценил огненную ничью с Германией.