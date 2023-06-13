«С успешным началом, друг». Бывший украинский теннисист поздравил Реброва с дебютом во главе сборной Украины 13 июня, 13:52 Сергей Стаховский (Фото:Instagram: stako_s)

Сергей Стаховский, завершивший карьеру теннисиста, написал теплые слова, которые адресованы новому главному тренеру сборной Сергею Реброву, после игры с Германией (3:3).

Украинскому теннисисту понравилась игра национальной команды страны в Бремене, с чем он и поздравил наставника сине-желтых в своем Instagram.

«С успешным началом, друг», — написал Стаховский.

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Фото: Instagram: stako_s

Напомним, что матчи отбора на Евро-2024 сборная Украины сыграет 16 и 19 июня против Северной Македонии и Мальты.

Ранее сообщалось, что Ребров оценил огненную ничью с Германией.