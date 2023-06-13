«С успешным началом, друг». Бывший украинский теннисист поздравил Реброва с дебютом во главе сборной Украины

13 июня, 13:52
Поделиться:
Сергей Стаховский (Фото:Instagram: stako_s)

Сергей Стаховский (Фото:Instagram: stako_s)

Сергей Стаховский, завершивший карьеру теннисиста, написал теплые слова, которые адресованы новому главному тренеру сборной Сергею Реброву, после игры с Германией (3:3).

Читайте также:
Супергерой. Испанский клуб в восторге от игры футболиста сборной Украины в матче с Германией — фото

Украинскому теннисисту понравилась игра национальной команды страны в Бремене, с чем он и поздравил наставника сине-желтых в своем Instagram.

«С успешным началом, друг», — написал Стаховский.

Видео дня

Instagram: stako_s
Фото: Instagram: stako_s
Читайте также:
«Думаете, теннисисты ничего не могут?». Стаховский возмущен заявлением Джоковича во время турнира во Франции

Напомним, что матчи отбора на Евро-2024 сборная Украины сыграет 16 и 19 июня против Северной Македонии и Мальты.

Ранее сообщалось, что Ребров оценил огненную ничью с Германией.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Сергей Стаховский Теннис Сергей Ребров

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X