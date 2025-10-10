Сергей Стаховский с начала полномасштабной войны присоединился к Силам обороны (Фото: BBC)

Недавно 46-летний итальянец подписал контракт с российской букмекерской компанией. Стороны решили не разглашать детали сделки. Ожидается, что Пирло примет участие в публичных мероприятиях компании в Москве и других городах РФ.

На странице в Инстаграме Сергей Стаховский эмоционально обратился к Андреа.

«Брать кровавые деньги — это никогда не легкий выбор, не так ли, мистер Андреа Пирло?

Или все сводится только к сумме? Когда цифра становится «правильной» — сразу перестаешь видеть все минусы… все страдания, которые эта страна нанесла Украине… позор… раньше я вас уважал, больше — нет", — написал Сергей.

Фото: Скриншот

Отметим, что Пирло — двукратный победитель Лиги чемпионов в составе Милана и чемпион мира с национальной сборной Италии. На протяжении карьеры футболиста играл за Брешию, Интер, Реджину, Ювентус и Нью-Йорк Сити. Андреа шесть раз становился чемпионом Италии. А в роли тренера возглавлял Ювентус и Сампдорию, турецкий Карагюмрюк. С июля 2025 года Пирло работает с ФК Юнайтед в чемпионате ОАЭ.

За сборную Италии провел 116 матчей и забил 13 голов.

Ранее другой легендарный экс-футболист Роналдиньо стал амбассадором российского букмекера.

Также сообщалось, что лучший футбольный клуб Европы опозорился российской песней, одноклубник Забарного в главной роли.